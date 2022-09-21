4 فوائد للعلاج بالضحك.. بيقلل التوتر ويحافظ على قلبك

كتبت ميرفت رشاد

سواء كنت تضحك بهدوء على رسم كاريكاتوري في الجريدة أو تضحك بصوت عالٍ في مسرحية هزلية على التلفزيون ، فإن الضحك مفيد لك، ليس من المبالغة القول إن الضحك هو وسيلة ممتازة للتخلص من التوتر، الضحكة العميقة من أفضل المشاعر في العالم، لديها القدرة على جمع الناس معًا وتشكيل روابط لا تصدق، وإليك 4 فوائد صحية مذهلة للعلاج بالضحك والتى تساعد في إحداث تغييرات إيجابية طويلة وقصيرة المدى في الجسم، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

1. ينشط الأعضاء



يحسن العلاج بالضحك من تناول الأكسجين ، ويحفز العضلات والرئتين والقلب ، ويزيد من إفراز الإندورفين، كما أنه يعزز الدورة الدموية بشكل أفضل ، مما يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

2. يقلل من التوتر



عندما تشعر بالتوتر ، ينتج جسمك الكورتيزول يُصاب بسمعة سيئة لأنه يُعرف بهرمون التوتر ، لكنه يلعب دورًا مهمًا في الجسم، ينظم مستويات السكر في الدم ، ويقلل من الالتهابات ، وينظم عملية التمثيل الغذائي ، الضحك هو إحدى الطرق التي يمكن أن يساعد بها جسمك في تنظيم مستويات الكورتيزول، يزيد الضحك من تناول الأكسجين ، مما يحفز الدورة الدموية ويقلل من مستويات الكورتيزول.

3. يحسن صحة القلب



الضحك تمرين ممتاز للقلب ، خاصة لأولئك الذين لا يستطيعون الانخراط في أشكال أخرى من النشاط البدني بسبب الإصابة أو المرض، إنه يرفع معدل ضربات قلبك ويحرق نفس عدد السعرات الحرارية في الساعة مثل المشي البطيء إلى المعتدل ، الضحك طريقك إلى صحة جيدة.

4. تحسين حالتك المزاجية



يجعلك الضحك تشعر بالسعادة ، ويطلق الإندورفين في الدماغ ، ويحسن مزاجك يمكن حتى لطفرة قصيرة نسبيًا من الضحك يوميًا أن تخفض مستويات هرمون التوتر، يعاني الكثير من الناس من الاكتئاب ، والذي يمكن أن تتفاقم بسبب الأمراض المزمنة، يمكن أن يساعد الضحك في تقليل التوتر والاكتئاب والقلق ، وكذلك يجعلك تشعر بالسعادة، يمكن أن يساعدك أيضًا على الشعور بالرضا عن نفسك.