وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يكرم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الفائزين فى المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم للنشء التى نظمتها إدارة تنمية النشء وعددهم 17 فائزاً، وهم سالم محمد، إيمان غلوش، محمد عبد الناصر، عبد الرحمن خليفة، رقية حمدي، حمزة سلام، يوسف مهدي، ندى المنسي، معاذ هنداوي، هاجر خلاف، سارة الطباخ، رحمه محمد، عبدالهادي مجدي ، يوسف الكردي، عبد الرحمن رضا، يوسف مهدي، عمر رجب، جاء ذلك بحضور عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

قام بتحكيم المسابقة الشيخ شعيب صقر، من علماء الأزهر الشريف، حيث قامت كل إدارة فرعية بترشيح 2 من الفائزين للتنافس على مستوى المحافظة، وتم تحكيمها على مستويات حفظ "القرآن كاملا، نصف القرآن، ثلاث أرباع القرآن"، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من المسابقة هو غرس حب قراءة وتجويد القرآن الكريم لدى النشء، مما يتيح فرصة فهم صحيح الدين، على أيدى متخصصين من الأزهر الشريف، ليصبح مركز الشباب حلقة الوصل بين النشء وعلماء الدين لتنمية مهارة الحفظ والقراءة والبحث لديهم، واستكمالاً لدور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، لتسهم في بناء عقل وفكر النشء والشباب جنباً إلى جنب تقديم البرامج الرياضية، يأتى ذلك بمتابعة تنفيذية لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية وفريق عمل الإدارة.