جاء ذلك خلال لقاء آل نهيان مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أنه تم خلال اللقاء استعراض مسارات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير خارجية الإمارات أهمية العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين الإمارات واليمن ، مؤكدا التزام الإمارات الراسخ بدعم ومساندة الشعب اليمني الشقيق على مختلف الأصعدة.

من جهته، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ، بدعم الإمارات المتواصل للشعب اليمني، مؤكدا على العلاقات التاريخية والأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.