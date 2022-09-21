

ودعا المكاري إلى مزيد من التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في التعامل مع قضايا الإعلام، ودعم بلاده ومساعدتها في النهوض من عثرتها وعودة الحياة إلى طبيعتها، مشددا على أهمية زيارة مصر في وقت لاحق لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون في المجال الإعلامي.



جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على هامش اجتماعات وزارء الإعلام العرب.



وأضاف المكاري، أن النهضة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجب أن تكون مثالا تتحتذى به الدول العربية أجمع، وكيف نهضت مصر من عثرتها وعادت إلى مكانتها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية اللبنانية تاريخية ومتجذرة.



وطلب وزير الإعلام اللبناني، التعاون مع مصر لإعادة إحياء التلفزيون اللبناني الذي كان أول تلفزيون في العالم العربي، بعدما وصل إلى حالة سيئة للغاية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها لبنان، مضيفًا أن مصر ذات باع طويل في هذا المجال لذلك تحتاج لبنان إليها في هذه اللحظة الصعبة التي تمر بها البلاد، كما طلب التنسيق مع مصر في احتفالية اختيار بيروت، عاصمة الإعلام. من جانبه أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، على أن العلاقات المصرية اللبنانية ممتدة على مدار التاريخ، مضيفًا أن البلدين كانت ومازالت لهم بصمات كبيرة جدًا في الثقافة العربية.



وأشار إنه على الإعلام دورًا كبيرًا في توطيد العلاقات بين الدول العربية، وأن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما تكون بالوقوف خلف الدول العربية ودعمهم، مضيفًا أننا نثق في أن لبنان ستنهض من أزمتها وستعود أقوى مما كانت من قبل بفضل شعبها الذي يحب بلده.