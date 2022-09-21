اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الإعلام الكويتي يعرب عن سعادته بلقاء الرئيس

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 05:37 م
وزير الإعلام الكويتي يعرب عن سعادته بلقاء الرئيس وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت عبد الرحمن المطيري
وكالات

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أعرب عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت عن سعادته باللقاء الذي تم صباح اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفقة عدد من وزراء الإعلام المشاركين في اجتماعات مجلس وزراء الاعلام العرب الذي تنطلق  فعالياته بمقر جامعة الدول العربية غدا الخميس.
 
وأشار المطيري في تغريدة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" إلى الرؤية والتطلعات التي عرضها الرئيس حول سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال العمل الإعلامي المشترك على وزراء الإعلام العرب في المرحلة المقبلة.
 
وكان المطيري قد وصل إلى القاهرة على رأس وفد  للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية التي تبحث عددا من قضايا التعاون الإعلامي  العربي في مقدمتها سبل دعم القضية الفلسطينية والاستراتيحية الاعلامية  العربية، وتنسيق العمل المشترك فيما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة والمناخ ومكافحة الإرهاب .

مصر

الرئيس السيسي

مجلس وزراء الإعلام العرب

عبد الرحمن المطيري

وزارة الإعلام بدولة الكويت



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