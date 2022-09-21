نائب رئيس جامعة بنها يتابع أعمال الكشف الطبى للطلاب الجدد.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

واصل الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بعدد من الكليات.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، والدكتور السيد حسن عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم، والدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة.

واطمأن الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة، خلال جولته، على إجراءات الكشف الطبى للطلاب الجدد والتى تتم من خلال 15 عيادة طبية على مستوى الجامعة تم تجهيزها لاستقبال الطلاب وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

وقال نائب رئيس الجامعة، إنه تم توقيع الكشف الطبى حتى الآن على 12 ألف طالب من الطلاب الجدد، مشيداً خلال جولته بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب وتوفير أماكن انتظار لهم.