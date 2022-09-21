منظمات مدنية روسية: اعتقال 200 شخص فى موسكو خلال تظاهرات ضد قرار التعبئة

كتب أحمد عرفة

قالت منظمات مدنية روسية، إنه تم اعتقال 200 شخص في موسكو خلال تظاهرات ضد قرار التعبئة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق نشر الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأربعاء، المرسوم الخاص بالتعبئة العسكرية الجزئية في البلاد، والذي أعلنه صباح اليوم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

ويذكر المرسوم أنه وفق القانون الروسي الصادر في 31 مايو 1996 "بشأن الدفاع"، والقانون الصادر في 26 فبراير 1997 "بشأن التحضير للتعبئة، والتعبئة في روسيا "، والقوانين المؤرخة فى 28 مارس 1998 الخاصة " بالواجب العسكري والخدمة العسكرية" تقرر: الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا الاتحادية اعتبارا من 21 سبتمبر 2022، القيام بدعوة مواطني روسيا الاتحادية للخدمة العسكرية من خلال التعبئة في القوات المسلحة، حيث يتمتع مواطنو روسيا الاتحادية، الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية عن طريق التعبئة بوضع الأفراد العسكريين المتعاقدين، الذين يخدمون في القوات المسلحة الروسى، مستوى الأجور لمواطني روسيا الاتحادية، الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية بالتعبئة فى القوات المسلحة الروسية، يتوافق مع مستوى أجور الأفراد العسكريين المتعاقدين العاملين فى القوات المسلحة الروسية.