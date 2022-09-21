مقدم على عداد كهرباء من فترة كبيرة ولم يتم تركيبه.. اتبع هذه الخطوات

كتبت رحمة رمضان

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها في حالة تأخر تركيب عداد كهرباء وفقا للجدول الزمني لتركيب العداد ، و هناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها عند تأخر شركة الكهرباء في تركيب العدادات وهى كالاتي :

1- تقديم الشكوى للشركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتي تقدم من خلالها لتركيب العداد .

2- وفي حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:-

- يتم تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء واستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

- ثم يتم تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.

- يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببحث الشكوى للعمل على حلها.

منافذ شكاوى المواطنين الخاصة بجهاز تنظيم الكهرباء :

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- كما يمكن تقديمها أيضا من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org- من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 - الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).