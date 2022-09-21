اليوم السابع
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مقدم على عداد كهرباء من فترة كبيرة ولم يتم تركيبه.. اتبع هذه الخطوات

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:00 ص
مقدم على عداد كهرباء من فترة كبيرة ولم يتم تركيبه.. اتبع هذه الخطوات وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها في حالة تأخر تركيب عداد كهرباء وفقا  للجدول الزمني لتركيب العداد ، و هناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها عند تأخر شركة الكهرباء في تركيب العدادات وهى كالاتي :
 
1-  تقديم الشكوى للشركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتي تقدم من خلالها لتركيب العداد .
 
2- وفي حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:-
 
- يتم تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء واستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.
 
- ثم يتم تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.
 
-  يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببحث الشكوى للعمل على حلها.
 
منافذ شكاوى المواطنين الخاصة بجهاز تنظيم الكهرباء :
 
- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
- كما يمكن تقديمها أيضا من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org- من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.
 
- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 - الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

تركيب العدادات

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