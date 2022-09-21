مصرع طالب بطلق نارى وإصابة آخر خلال حفل زفاف بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

لقي طالب مصرعه بطلق ناري بينما أصيب شخص آخر عن طريق الخطأ خلال حفل زفاف عروسين بإحدى قرى مركز إيتاي البارود بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود استقبال مستشفى إيتاي البارود المركزي محمد .ت.م 14 سنة- طالب جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري وأحمد ع.ع الفتاح 14 سنة مصابا برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم مقيمان بقرية كفر مساعد التابعة لمركز إيتاى البارود.

وكشفت التحريات الأمنية أنه أثناء تواجد المتوفي والمصاب في حفل زفاف عروسين أصيبوا بطلق ناري خرطوش عن طريق الخطأ

وتم نقل جثة المتوفى الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامةوكذلك نقل المصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.