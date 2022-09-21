مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى اصطدام مركبتين تروسيكل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين مركبتين تروسيكل فى الطريق الواصل بين قرية القرايا وقرية القرية، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين بكدمات وجروح، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى والمصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء الدكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة بمركز شرطة إسنا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين تروسيكل فى الطريق الواصل بين قرية القرايا وقرية القرية، وأسفر الحادث عن مصرع الشاب "ع.ف" 35 سنة، وإصابة كل من "أ.ع" 23 سنة، و"ع.ع" 42 سنة، و"ن.ن" 31 سنة، وتم على الفور نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى والمصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إصابة مواطن وسائق توك توك فى حادثي مرور بوسط المدينة، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء الدكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و توك توك، مما أسفر عن إصابة "الشاذلى.ح.ف" 25 سنة، سائق التوك توك بكدمات وسحجات وكسر فى الذراع الأيمن والقدم اليسرى، وتم نقله لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، لتلقى الفحوصات الطبية اللازمة والعلاج.

كما أنه لدى خروج المواطن "أيمن.س" 45 سنة صاحب محل، لعبور شارع أحمد عرابى لركوب دراجته البخارية والتوجه لمنزله، صدمه بالخطأ نتيجة السرعة الزائدة توك توك، مما أسفر عن إصابته بكدمات فى الرأس وسحجات واشتباه ارتجاج بالمخ، وتم على الفور نقله لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، لتلقى الفحوصات الطبية اللازمة والعلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.