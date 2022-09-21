محافظ كفر الشيخ يشهد إجراء القرعة العلنية لمشروع عربات الطعام

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، القرعة العلنية الخاصة بمشروع عربات الطعام بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء تامر محمد سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، اللواء سعيد عمارة،و أشرف عبدالونيس، وهالة أبو السعد، والدكتورة منى عبد العاطي، و المتقدمين بأوراقهم لإقامة تلك المشروعات "مأكولات، مشروبات، تسالي".

وأسفرت القرعة عن اختيار 6 عربات للشباب بحدائق طريق صبري القاضي، و3 عربات الطعام في مسار العائلة المقدسة، وفي مركز دسوق 6 عربات فى الحديقة الرومانية، و6 عربات علي كورنيش النيل.

بدأت القرعة بترحيب محافظ كفر الشيخ بالحضور مؤكداً على أن المحافظة لا تدخر جهداً في الحفاظ على مواردها ومتابعة المشروعات ووضع تصور مميز لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها للارتقاء بالمحافظة ولرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم موارد المحافظة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن هدف القرعة العلنية مزيد من الشفافية وإعطاء كل ذي حق حقه بحيادية، مؤكداً أن مشروع عربات الطعام المتنقلة نواة خصبة لخلق فرص عمل جديدة للشباب داخل محافظة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على أنه يمنع التحويط علي عربات الطعام أو استغلال الاماكن المدعمة من المحافظة لصالح صاحب النشاط ويلتزم الشباب بعمل مجلس أمناء لهم تحت إشراف المحافظة "مشرف من المحافظة"، للحفاظ على نظافة المنشأة ونظافة الحديقة ودورات المياه.

وقال محافظ كفر الشيخ، بأن هناك مخطط لتكرار تلك التجربة الرائدة في خلق فرص عمل للشباب وحسن استغلال الحدائق العامة وتطويرها وأنه يوجد أكثر من حديقة يتم تجهيزها لاستكمال البنية الحضارية وقد طمأن الوزير الشباب بأن من لم يحالفه الحظ ولم يتم اختياره عن طريق القرعة العلنية سيتم إجراء قرعة آخري على إحدى الحدائق، والتي يتم تجهيزها فور الانتهاء من إجراءات إعدادها.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه شدد بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ووضع سياج شجري حول الحديقة به أكثر من فتحة الخروج وذلك بالتنسيق مع إدارة التنسيق الحضاري بالديوان العام.



جانب من الحضور



جانب من الحضور اثناء القرعة



جانب من اجراء القرعة العلنية على عربات الطعام



جانب من اجراء القرعة العلنية



محافظ كفر الشيخ يشهد القرعة العلنية



الحضور من اعضتاء مجلسي النواب والشيوخ



الحضور من المشاركين في القرعة العلنية



اختيار اطفال لاجراء القرعة العلنية



اجراء القرعة العلنية



اختيار المشتركين في القرعة