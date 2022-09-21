محافظ جنوب سيناء يتابع توصيل المرافق للمنطقة الزرقاء استعدادا لمؤتمر المناخ

جنوب سيناء_ ياسر عامر

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أعمال توصيل المرافق لما يسمى بالمنطقة الزرقاء "امتداد مركز المؤتمرات الدولية" يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، ومدير شركات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمدينة شرم الشيخ.

وشدد المحافظ علي سرعة الانتهاء من توصيل كافة المرافق للمنطقة الزرقاء في إطار الاستعدادات لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27 نوفمبر 2022.

وأوضح فودة، أن المنطقة الزرقاء تعتبر امتدادا لمركز المؤتمرات الدولية بالتنسيق مع وزارة البيئة، وتبلغ مساحتها أكثر من 10 آلاف متر مربع، وهي الجزء اللوجستي للمؤتمر، وهي ضمن اتفاقية الأمم المتحدة وتحت إدارتها وتتم بها كل الفعاليات الرسمية، وتتم بها أيضا عدد من قاعات التفاوض والأحداث الجانبية وأجنحة الدول.



توصيل المرافق