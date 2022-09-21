محافظ بورسعيد يكرم وكيل التربية والتعليم ويهنئه بمنصبه الجديد

بورسعيد - محمد عزام

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم السابق ببورسعيد، وذلك على جهوده المثمرة خلال توليه منصب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع عدد من قيادات التعليم، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، وأحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

وهنأ محافظ بورسعيد وكيل وزارة التعليم على منصبه الجديد "مدير الإدارة المركزية لتطوير المناهج" بوزارة التربية والتعليم، متمنيا له استمرار النجاح والتوفيق، وقدم محافظ بورسعيد كافة الشكر والتقدير للدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، على جهوده في إثراء العملية التعليمية ببورسعيد، وسياسته الحكيمة في إدارة المنظومة التعليمية.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدكتور أكرم حسن ترك بصمات واضحة في المنظومة التعليمية ببورسعيد، ويعد من أكفأ النماذج التي تولت مسئولية التعليم ببورسعيد، ونوه محافظ بورسعيد لحرصه على تكريم وكيل الوزارة تقديرا لجهوده وإخلاصه في العمل خلال فترة توليه منصب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

تكريم الدكتور أكرم حسن



جانب من التكريم للدكتور أكرم حسن