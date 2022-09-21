محافظ المنيا يستقبل وفد البنك الدولى والمكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية

المنيا - حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، وفد بعثة البنك الدولى، والمكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، برئاسة الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات التى يستهدفها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والممول من الحكومة المصرية وبمساهمة من البنك الدولى، ويضم فى مرحلته الحالية محافظتى المنيا وأسيوط، بحضور اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة.

ضم وفد بعثة البنك الدولى والمكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الين اولافسن، دوبرومير خريستوف وداريو كوارنتا، ممثلى البنك الدولى، وعدد من المديرين والاخصائيين بالمكتب التنسيقى للبرنامج.



تابع محافظ المنيا مع الوفد مستجدات أعمال الأنشطة التى سيتم تنفيذها ضمن البرنامج، حيث يستهدف البرنامج تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلى، وتحسين جودة الخدمات المحلية، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.



وأكد محافظ المنيا، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تعمل بخطى سريعة على تنمية صعيد مصر، حيث تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " أحدثت نقلة حضارية كبيرة فى القرى المستهدفة بمراكز المحافظة.



بحث المحافظ مع الوفد، عددا من المشروعات التى سيعمل البرنامج على تطويرها وخاصة فيما يتعلق بمجالات البنية الأساسية وتخطيط وتصميم حزمة من مشروعات التطوير الحضارى بالمحافظة، ودعم التكتلات، وتطوير مراكز الخدمات الحكومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جانبه، وجه الدكتور هشام الهلباوى الشكر لمحافظ المنيا على الدعم المستمر لتحقيق أهداف البرنامج، موضحا أن المحافظة تخطو خطوات جادة وقوية من خلال برنامج تنمية الصعيد وكذلك المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، مما ساهم فى تحقيق سرعة فى الإنجاز وكفاءة وجودة عالية فى الأعمال.



وعقد الوفد اجتماعا موسعا، بحضور عدد من المعنيين من الأجهزة التنفيذية ومديرى الإدارات ومسئولى التخطيط بالمحافظة وفريق العمل المشكل لوحدة التنفيذ المحلية، لعرض ومناقشة متطلبات المرحلة القادمة والوقوف على آخر مستجدات التنفيذ.