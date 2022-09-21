محافظ القليوبية: رفع مخالفة الوقوف بالأماكن المحظورة لـ100 جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالاستعداد وتجهيز الأعمال التحضيرية للخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2022 / 2023، مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقًا للاحتياجات الضرورية الملحة والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحا أن الخطة الاستثمارية بالمحافظة للعالم المالي 2021/2022وصلت نسبة تنفيذها الي 100%.

وخلال الاجتماع وافق المجلس التنفيذي على التعديل المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر لإغلاق شارع لا يتعدى 50م وبعرض 6 أمتار يبدأ من شارع مسجد المعلاوين وينتهي بشارع خاطر بين البلوكات ارقام 149، 166 قطاع (2) منطقة (4) طبقا للمخطط التفصيلي المعدل وذلك لوجود كتلة سكنية تغلق الشارع على الطبيعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي لمحافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث وافق المجلس بعد العرض علي مجلس الوزراء على طلب إدارة المرور بالقليوبية بزيادة رفع كلبشة السيارات المخالفة من إجمالي 70 جنيه إلى 100 جنيه، اعتبارا من 1/11/2022 وذلك لتحقيق الردع العام ومنع الوقوف في الأماكن المحظور الوقوف فيها للعمل علي تسيير الحركة المرورية.

ووافق المجلس التنفيذي أيضًا على طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بإطلاق اسم شارع تحيا مصر على الشارع الموازي لترعة الجنابية اليمني بمنطقة الوكلاء والمؤدي من مدينة شبين القناطر إلى قرية خلوة الشيخ عثمان، كما وافق المجلس أيضا على تخصيص قطعة أرض 950 مترا الكائنة أمام مديرية أمن القليوبية لصالح مديرية الأمن لإقامة مجمع خدمات شرطية ومسجد لخدمة أهالي المحافظة.

واستكمل المحافظ توجيهاته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء بضرورة توفير أماكن داخل المدن وخاصة علي الكورنيش والحدائق والأماكن غير المستغلة من أجل إقامة مناطق "كرافنات" وعربات للطعام، أسوة بشارع مصر، لتوفير فرص عمل للشباب والترفيه عن المواطنين.

ووجه المحافظ أيضا بضرورة التوسع في الرقعة الخضراء لتصبح متنفساً لأهالي المحافظة، إضافة إلى زراعة الأشجار ونباتات الزينة ضمن خطة الدولة لزيادة عدد الأشجار والمسطحات الخضراء على الطرقات والميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين.