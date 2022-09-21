مجلس الاتحاد الروسي يوافق على قانون تسهيل حصول الأجانب على الجنسية بموجب الخدمة بالجيش

أ.ش.أ

وافق أعضاء مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) اليوم الأربعاء، على قانون يسهل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للمواطنين الأجانب، الذين يتعاقدون مع الجيش الروسي للخدمة فيه لمدة عام واحد على الأقل.

وكان مجلس الدوما الروسي أقر قانونا لتسهيل منح الجنسية الروسية للمتعاقدين العسكريين الأجانب.

وينص القانون على حق للمواطنين الأجانب، الذين يبرمون عقدا مع القوات المسلحة الروسية أو القوات الأخرى أو التشكيلات العسكرية الروسية لمدة عام واحد على الأقل، التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية دون التقيد بشرط الحصول مسبقا على إقامة مؤقتة أو دائمة. كما ينص القانون على تقليص الفترة، التي يتم فيها إبرام العقد الأول للخدمة العسكرية مع دخول المواطن الأجنبي الخدمة في الخدمة.