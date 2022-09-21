قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات متنوعة ومسرح عرائس وأمسيات شعرية

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث قدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "التلف الفيزيائى المؤثر على الأخشاب"، وتحدث الدكتور محمد ربيع مسئول القصر، عن الحرارة والرطوبة والضوء والرياح والأملاح، وكذلك عقدت محاضرة بعنوان "ما هو مخزون المبيض" وأوضحت الدكتورة آية محمد، ما هو مخزون المبيض والأسباب وما ينقصه، كما أعد القصر عرض مسرح عرائس عن قصة "الغزالة ريمة" بحضانة فتحى يا وردة أداء زينب محمد، إلى جانب أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وقصيدة بعنوان"من غير كلام".

وأقامت مكتبة النمسا الثقافية أصبوحة شعرية "نماذج من القرية فى إلقاء الشعر العربى" أدارها الشاعر د. ناصر الدسوقي وألقت الطالبة فاطمة حسين محمد قصيدة بعنوان "سراب"، وقصيدة للطالب على عيد عبد الله بعنوان "اقرأ"، قصيدة للطالبة داليا ناصر محمد بعنوان "قبل غروب الشمس"، وفى الختام ألقى الشاعر ناصر الدسوقي بعض الأبيات من ديوانه الثاني "قبل غروب الشمس"، بينما قدم قصر ثقافة إسنا أمسية شعرية للشاعرة زينب وفدى محمد وألقت قصيدة بعنوان"أم بائسة".

كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "التخطيط السليم والتعامل مع الأزمات"، وتناولت الدكتور جهاد محمد حسن، التعريف بالتخطيط وتعريف الأزمة وطرق التخطيط السليم وطرق وأهداف إدارة الأزمات ومثال على إدارة الأزمة، بجانب ذلك عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "كيفية التغلب على مشكلة النسيان" وأوضح الطيب على خضرى مسئول المكتبة، تعريف النسيان وأسبابه وعلاجه، بينما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي قصة"قرية النمل" سردتها إيمان محمود.

وأقام قصر ثقافة الطود عرض إنشاد دينى للمنشد زين العابدين التهامى وفرقته وقصيدة بعنوان "يا نور المدينة"، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط عرض إنشاد ديني للمنشد علاء محمد، بينما أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض مواهب فنية ودعم المواهب الشابة قدمت الطفلة منة موهبة الإنشاد الديني وقصيدة "في حب الهادي" وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى دوري ثقافي أسئلة فى المعلومات العامة أدارته أسماء محمد خليل، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة أمسية شعرية للشاعر حسن مغربي وألقى قصيدة بعنوان"الدار" ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات فعاليات اليوم الثاني من ورشة عمل شكل دائرة ديكور من خيوط المكرمية وتعليم كيفية قص البلوزه تنفيذ أسماء أحمد.