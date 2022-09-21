فريق جراحى ببنها الجامعى يجرى جراحة عاجلة لإصلاح عيب خلقى بعظمة القص لشاب

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، في إجراء جراحة عاجلة لتصليح عيب خلقي نادر بعظمة القص بالقفص الصدرى، لشاب عمره 20 عاما.

وأوضحت المستشفي في بيان لها، أنه تم اليوم إجراء عملية جراحية لتصليح عيب خلقي نادر بعظمة القص، لشاب عمره 20 سنة، يعاني من ضيق القفص الصدري منذ الصغر بسبب ضغط عظمة القص علي القلب نتيجة نمو غير طبيعي للداخل.

واستطردت، أنه تم إجراء العملية وتركيب دعامة تحت عظمة القص لرفعها وتدعيمها لمدة 6 أشهر حتي تستقر في وضعها الجديد السليم ثم يتم إزالتها.

جدير بالذكر أن هذه هي الحالة الأولي من هذه النوعية التي يتم عملها بالمستشفيات دون تحميل المريض أي تكلفة مادية، مشيرة إلى أن المريض يتماثل للشفاء الآن بالقسم.