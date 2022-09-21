غرفة التطوير العقارى: نضم 750 مطورًا عقارى ونستهدف الوصول لـ 3 آلاف عضو

ابراهيم حسان

قالت الدكتورة عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الغرفة تضم 750 مطورًا عقاريا حتى الآن، وهناك هدف لتنظيم سوق العقارات في مصر وذلك بالوصول إلى 3000 عضو.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن سوق العقارات شهد ركود، لذلك تم وضع خطط جديدة لمستقبل هذا السوق في مصر مستقبلا، كونه يحتاج حوالي 2 مليون وحدة سكنية لكل المستويات والقطاعات.

وتابعت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات: "نستهدف لأن يكون سوق العقارات متكامل، وأن تكون السلعة العقارية منافسة في الفترة المقبلة، وسوق العقارات في مصر كان مربح مسبقا".

وأشارت إلى أن الاستقرار السياسي للدولة هو سبب نمو الاستثمارات العقارية، وقدمت الدولة المصرية الكثير من التسهيلات للمطورين العقاريين، وبات هناك شراء للوحدات التجارية والإدارية من أشخاص قادمين من الخارج.