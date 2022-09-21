ضبط 3 موظفات بإحدى شركات الطيران حاولا تهريب تليفونات بالاتفاق مع راكب

كتب أحمد مصطفى

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع الادارة العامة لشرطة مطار القاهرة ثلاث موظفات باحدي شركات الطيران حاولا تهريب تليفونات ماركة iPhone 14 لصالح راكب أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي تم التفتيش بواسطة كل من هاني محمود وأحمد مجاهد مأمور الجمرك وخالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 وأحمد فؤاد مدير الإدارة بالانابة، امر احمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكبة ارقام 194 و 195 و 196 لسنة 2022 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.