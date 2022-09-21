ضبط 10 أطنان بودرة صابون منتهية الصلاحية داخل مصنع بكفر الدوار

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة مكبرة على الأسواق والمصانع غير المرخصة بكفر الدوار، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 10 أطنان بودرة منتهية الصلاحية بإجمالي 400 شيكارة داخل مصنع صابون بكفر الدوار يقوم صاحبها باستخدامها في صناعة وإنتاج الصابون، وتم التحفظ علي المضبوطات وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملة الرقابية المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين واشرف عبدالحميد وكيل المديرية و مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

تأتى هذه الحملات فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية والمرور الدورى على الأسواق والمحلات والثلاجات، لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر و منتهية الصلاحية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.