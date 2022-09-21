ضبط ومصادرة 250 حالة إشغال فى حملة بالهرم

كتبت - مرام محمد

شن حي الهرم ، حملات مكثفة بشوارع المشربية وكعبيش ومحمد المستقبل الكوم الأخضر والمريوطية بالقطاع الشمالي؛ لرفع إشغالات الباعة الجائلين وإزالة كافة التعديات، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات الصباحية والمسائية لرفع الإشغالات وإزالة الأعمال المخالفة ورفع التعديات.

وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات الباعة الجائلين وإزالة كافة التعديات ورفع إشغالات المحال التجارية، حيث تم ضبط ومصادرة 250 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بمخزن الحي، وذلك بمتابعة حسن موافي رئيس حي الهرم، بالاشتراك مع شرطة المرافق والإشغالات.

كما قام القطاع بإيقاف أعمال جمالون مخالف في المهد بشارع الفجر الجديد من الشهيد منطقه الترابيع وتم الفك ومصادرة ألواح الصاج، كما تم إيقاف أعمال تجهيز وتركيب جمالون تحت الإنشاء بالمريوطية قبل معهد الصحابة بقطاع المنشية ورفع المعدات وإيداعها بمخزن الإشغالات بالحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق، شن قطاع هضبة الأهرام، حملة مسائية على شارع الثروة المعدنية، تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات المخالفة ورفع جميع أشكال التعديات على حرم الطريق، حيث أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 150 حالة إشغال متنوعة وإيداع المضبوطات بمخزن الهضبة، بالإضافة إلى إزالة تاندة مخالفة بالعنوان الكائن 206 بمساكن الضباط وأعمال إزالة كاملة لغرفة مخالفة بالعنوان الكائن 95 قطعة س واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.