اليوم السابع
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ضبط سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء فى حملة بالهرم

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:48 ص
ضبط سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء فى حملة بالهرم حملة تموينية - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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شنت إدارة تموين الهرم، حملة تموينية برئاسة أمل إبراهيم مديرة الإدارة؛ للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع صور الغش التجارى، والتلاعب فى أسعار السلع الأساسية، استكمالًا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتصدى لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه. 
 
أسفرت الحملة عن ضبط 55 باكتة سكر تمويني، بكل باكتة 20 كيس وزن الكيس 1 كجم + عدد 53 كرتونة زيت تمويني زينتا، بكل كرتونة 12 زجاجة سعة 800.
 
كما شنت الإدارة حملة أخرى، أسفرت عن تحرير محضر جنحه لمحل باسم إحدى الشركات، وبالتفتيش به تم ضبط 133 بطاقة تموينية ذكية، وضبط سلع تموينية بالمحل ومصادرة البطاقات والتحفظ علىها بمقر الإدارة لحين صدور قرار النيابة بشأنهم، وتم مصادرة السلع التموينية والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة بشأنهم.
 
كما تم تحرير محضر جنحة لبدال تمويني، غير المكان المخصص له للبيع وإدارته النشاط في محل غير مرخص وتم مصادرة الماكينة والتحفظ عليها بإدارة تموين الهرم لحين صدور قرار النيابة بشأنها.
 
يأتي ذلك في إطار خطة المديرية لضبط الأسواق والأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية والتموينية ومراقبة أسواق المواد الغذائية، والتأكد من مصادر تلك المواد والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية.

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