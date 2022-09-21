رئيس هيئة ميناء دمياط يستقبل رئيس شركة النيل الوطنية للنقل النهرى لبحث التعاون

دمياط معتز الشربينى

استقبل اللواء بحرى أحمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اللواء رضا سعفان رئيس مجلس إدارة شركة النيل الوطنية للنقل النهري واللواء مصطفى صميدة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة في زيارة تهدف إلى بحث تطوير التعاون بين الجانبين، ودراسة كيفية تعظيم دور الشركة في نقل مختلف أنواع البضائع بواسطة وحداتها عبر المحطة النهرية بميناء دمياط بالتزامن مع خطط الشركة لدراسة تدشين خط نقل نهرى للحاويات بالتعاون مع عدد من الخطوط الملاحية من وإلى ميناء دمياط، وذلك بحضور عدد من قيادات الجانبين .

ومن جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة شركة النيل بتوافر البنية الأساسية للنقل النهرى بميناء دمياط مما يعطيه ميزة تنافسية كونه ميناء متعدد الوسائط، كما أشاد بنجاح هيئة ميناء دمياط فى التنسيق المستمر والدائم مع جميع الجهات ذات الصلة بعملية نقل البضائع عبر نهر النيل .

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن الميناء على استعداد لتقديم كافة التسهيلات ، متمنياً استمرار التعاون بين الجانبين وتطويره بما يتفق مع التوجه العام بتعظيم المنقول من البضائع عبر نهر النيل لما لذلك من مميزات عديدة.