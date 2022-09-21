اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس "سوهاج الجديدة": مخطط المدينة مجهز لاستيعاب 1.5 مليون نسمة 2050

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 08:06 م
رئيس "سوهاج الجديدة": مخطط المدينة مجهز لاستيعاب 1.5 مليون نسمة 2050 مدخل مدينة سوهاج الجديدة
كتب: أحمد قنديل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس مصطفى هارب، رئيس مدينة سوهاج الجديدة، موضحًا أن المدينة هي واحدة من مدن الجيل الثالث، وهي من أجل خدمة محافظة سوهاج الأم، وتربطها مع المحافظة شبكة طرق مميزة وتبعد عن المحافظة مسافة 8 كيلومتر.

وقال هارب، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، تم إنشاء 8342 وحدة سكنية بالمدينة من إجمالي، من ضمنها 7662 وحدة إسكان اجتماعي، مشيرًا إلى أن حوالى 90% من إنشاءات المدينة تم إنجازها بعد عام 2015.

وأضاف: "المدينة تتميز بأنماط متنوعة من وحدات الإسكان"، لافتا إلى مخطط المدينة مجهز لاستيعاب نحو مليون ونصف المليون نسمة بحلول عام 2050.


سوهاج

مدينة سوهاج الجديدة

محافظة سوهاج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة