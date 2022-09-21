رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يترأس اجتماعا لمتابعة أنشطة الغرفة

الإسماعيلية- صبرى غانم

ترأس المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية ، اجتماع مجلس الإدارة الدوري، لمتابعة الموقف التنفيذي لجدول أعمال الغرفة والوقوف على ما يستجد من أعمال ومناقشتها.

جاء ذلك بحضور ابراهيم خميرة نائب رئيس مجلس الإدارة، إيهاب زهدى أمين مساعد للصندوق ، جلال الطاهر سكرتير عام مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة كلا من خالد الجداوي ، سيد الكرسلي، وائل عبد العزيز، أسامة العدوى، المهندس سعيد شعيب، امال محمود، الدكتور مايكل مقبل، ودكتورة دينا ياقوت ، الدكتور إبراهيم فارس، محمد السيد مدير عام الغرفة.

وتابع المهندس أحمد عثمان خلال الاجتماع ، معرض اهلا مدارس 2022 الرئيسي ، والمعرض الفرعية بالمراكز والمدن والذي يبلغ عددها 7 معارض، وذلك بتخفيضات تصل من 20: 30%، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مؤكدا على توفير كافة المستلزمات الدراسية حتى انتهاء فترة المعرض وتحقيق رضا المواطنين.

كما تابع رئيس الغرفة التجارية، موقف معارض الخضروات والفاكهة التابعة للغرفة التجارية، والتنسيق مع مديرية التموين ، لتوافر السلع الأساسية والمواد الغذائية في الأسواق للمواطنين بأسعار مناسبة بالمنافذ والمعارض.

مؤكدا أن المعارض تأتي ضمن خطة الدولة للسيطرة على إرتفاع الأسعار، وضبط الأسواق حرصًا على المواطنين، مشددا على إحكام الرقابة عليها.