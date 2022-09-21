"دينا" موهبة فى الرسم حطمت القيود وتفوقت فى المنوفية.. صور

المنوفية – فريق المحافظات

بأنامل تعلم كل نقطة، وعيون تحدد كل الملامح من نظرة واحدة، وإرادة لا تعرف المستحيل، وقوة لا تلين، وإصرار على التفوق والتقدم، جميعها عبارات تجسد قصة موهبة فى الرسم، بمحافظة المنوفية، تمكنت من تطوير الرسم والأدوات بشكل كبير لتحقق النجاح.

على بعد كيلومترات من مدينة أشمون وبالتحديد من قرية الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، التقينا بالموهوبة دينا جمال بدر، صاحبة الـ 22 عامًا خريجة كلية التربية النوعية بأشمون قسم الرسم، لتروى تفاصيل موهبتها وكيف طورتها وعملت على تنميتها.

وقالت دينا إنها تعشق الرسم منذ صغرها، وتعشق التلوين، وهو ما ظهر مع الصف السادس الابتدائى، حيث انتهزت فرصة فى أحد الأيام وأثناء نوم الأسرة كاملة وقامت بالتجهيز للرسم على حائط حجرتها، لتنهى رسمها مع دقات الخامسة فجرا، ويستيقظ الجميع ليتفاجأ بما قامت به من رسم، والذى نال إعجاب الجميع م من أفراد الأسرة الأمر الذى دفع والدها ووالدتها لمساعدتها على التطوير لموهبتها.

وتابعت دينا عندما تأكد والدى ووالدتى من موهبتى ساعداني بشكل كبير من خلال توفير الخامات اللازمة للرسم والألوان والأوراق كى أتمكن من الرسم والتميز، وواصلت الرسم والتطوير إلى أن أنهيت الثانوية العامة، وكنت أحلم بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة أو التطبيقية، لكن لم يحالفنى الحظ، ليكون للتنسيق كلمته بأن ألتحق بكلية التربية النوعية بأشمون، وبالفعل دخلت وتميزت به كثيرًا.

وأضافت دينا أنها بدأت تتعلم رسم البورتريه وتشاهد الفيديوهات المختلفة، حتى تمكنت من التميز بالرسم، لتنشر أعمالها على مواقع التواصل الاجتماعي فتجد قبولا كبيرا، وهو ما ساعد على الانتشار والعمل بشكل كبير.

وأوضحت دينا أن رسم الجرافيتى من أصعب الأمور التى واجهتها بشكل كبير، خاصة أنها تقوم بالتصور الكامل للحائط الذى ستقوم بالرسم عليه لمعرفة كافة التفاصيل، بالصعود والنزول على سلم او اى شىء للوصول إلى أفضل شكل، علاوة على أن الكثير من البنات يرفضن تلك الفكرة، خاصة أن التعامل فى الشارع يحتاج إلى جراءة، لافتة إلى أنها قامت بتصميم العديد من الجرافيتى بالعديد من الأماكن والتى لاقت القبول والاستحسان .

وأضافت أن البورتريه كان فى البداية يحتاج إلى يوم أو يومين، لكن فى الفترة الأخيرة وبخاصة مع الخبرة والتفوق فى الرسم اصبح البورتريه لا يتخطى الساعتين، وبكل حرفية دون أى أخطاء، مشيرة إلى أنها الآن أصبحت تقوم بالتسويق لما تقوم به من رسم عبر مواقع التواصل الاجتماعى ويطلب منها الكثير من الأشخاص العديد من البورتريهات .

وأكدت أنها شاركت بالعديد من المعارض من الكلية وخارجها علاوة على مشاركتها فى العديد من المعارض التى لاقت القبول والاستحسان، وحصلت على العديد من شهادات التقدير والتكريمات بالإضافة إلى استدعائها للمشاركة فى العديد من المعارض .

وأكدت دينا أن طموحها أن تمثل مصر دوليا بالعديد من المسابقات المختلفة، وأن تتمكن من الحصول على مراكز متقدمة باسم مصر، علاوة على أن يكون لها مرسم خاص بها وتسعى إلى تعليم الموهوبين للرسم والوصول بهم إلى أفضل النتائج، وتحقيق التميز لهم وتطوير تنمية مواهبهم، مؤكدة أن على كل إنسان لديه موهبة أن يسعى لتنميتها ولا يتركها حتى تموت .



اثناء حديثها لليوم السابع (1)



اثناء حديثها لليوم السابع (2)



اثناء حديثها لليوم السابع (3)



اثناء حديثها لليوم السابع (4)



اثناء حديثها لليوم السابع (5)



احد الرسومات (1)



احد الرسومات (2)



احد الرسومات (3)



احد الرسومات (4)



احد الرسومات (5)



احد الرسومات (7)



الموهبة مع رسوماتها (1)



الموهبة مع رسوماتها (4)



الموهبة مع رسوماتها (5)