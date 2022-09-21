حبس مسجل فى الإسكندرية 4 أيام لضبطه بكمية أقراص مخدرة بالعامرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة بقصد ترويجها على عملائه، والتحفظ على المضبوطات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بداية الواقعة عندما، تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، بمزاولة نشاط اجرامى فى الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعلى الفور تم تقنين الإجراءات عمل كمين،والقى القبض عليه بدائرة قسم الشرطة، وبتفيشه عثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات،وقرر حيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها وترويجها على عملائه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.