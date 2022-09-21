تعرف على محتويات مركز التنمية الشبابية بكفر الشيخ والمحافظ يتابع بدء الأعمال

كفر الشيخ- محمد سليمان

يشهد موقع مركز التنمية الشبابية بكفر الشيخ، بدء الأعمال لإقامته عقب تسليم الأرض للإنتاج الحربي، على مساحة خمسة أفدنة شرق مدينة كفر الشيخ بحى سخا لإقامته طبقا لقرار محافظه كفر الشيخ رقم 1582 بتخصيص مساحة 5.35 فدان بحي سخا شرق مدينة كفر الشيخ والواردة ضمن قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021م بإزالة صفة النفع العام وإعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح محافظة كفر الشيخ لإقامة المركز.

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بدأت الأعمال في إنشاء مركز التنمية الشبابية بالمحافظة جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ليكون منارة رياضية و مقصداً جديداً لأبناء المحافظة لإعداد جيل من الرياضيين قادر على خوض البطولات الدولية بكل قوة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان له ، يضم المركز عدد من المنشآت الرياضية، وعدد من الكافتيريات توفر كل احتياجات المترددين على المركز، يضم المركز مبنى إداري وعدد من الابنية، ودورات مياه، وملعب سباحة أوليمبي، ومبنى لتغيير الملابس، وملاعب بادل كورت، ومبنى أنشطة، وملاعب تنس أرضي، ومدرجات، وملعبين أكريليك متعدد، وبوابات ومداخل، وقاعة احتفالات، وجيم.وملعبين كرة قدم خماسي، ومبنى أنشطة،وبمنى تغيير ملابس.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه يشكر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على قرار تخصيص أرض مركز التنمية الشبابية بناء على قرار رئيس الجمهورية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ، معرباً عن سعادته بإقامة هذا الصرح الرياضي الذي يعد إضافة قوية لملاعب المحافظة في ظل دعم القيادة السياسية للرياضة و صناعة الأبطال الرياضيين وإعدادهم المتميز.