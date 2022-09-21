اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ترميم ورفع المخلفات بمقابر المنتزه أول فى الإسكندرية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:50 ص
ترميم ورفع المخلفات بمقابر المنتزه أول فى الإسكندرية أعمال ترميم المقابر
الإسكندرية -فريق المحافظات

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بدأ حى المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، أعمال ترميم وإعادة بناء الأجزاء المتهدمة بمقابر المنتزه، وكذلك توسيع طريق المرور داخل المشيعين لسهولة الدخول إلي مقابرهم .

وأعلن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحي، أنه في إطار الحفاظ على حرمة المقابر والمدافن داخل المقابر، كلف إدارة الجبانات بالحي بسرعة أعمال الترميمات ورفع نواتج ومخلفات الترميم بشكل فوري .

كما شدد رئيس حي المنتزة اول أعمال توسيع الممرات للمشيعين والزوار داخل المقابر، وذالك من أجل إفساح مجال الحركة، لسهولة التنقل داخل المقابر، والاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطن.

 

أعمال ترميم المقابر
أعمال ترميم المقابر

 

ترميم المقابر
ترميم المقابر

 


اخبار الإسكندرية

ترميم مقابر المنتزة

رفع المخلفات

حرمه الموتي

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