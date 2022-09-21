تدريب معلمى الصف الخامس الابتدائى على المناهج المطورة فى العربى والقيم

كتب محمود طه حسين

استعدادا للعام الدراسي المقبل، واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريب معلمي وموجهي الصف الخامس الابتدائي، بالتعاون مع نهضة مصر، حيث تقدم ورش عمل لتدريب 1500 معلم وموجه على مناهج "اللغة العربية" و"القيم واحترام الآخر"

وأوضحت أنه فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دعم المعلمين وتأهليهم كركيزة أساسية في استكمال تطوير المنظومة التعليمية؛ بدأت دار نهضة مصر للنشر بتنظيم ورش تدريب بالتعاون مع الوزارة لمعلمي وموجهي "اللغة العربية"، و"القيم واحترام الآخر" للصف الخامس الابتدائي على المناهج الجديدة، وتزويدهم بأحدث نظريات واستراتيجيات التعلم، حيث يقدم الورش خبراء في مجال التدريس وتطوير المناهج بالدار.

وتُقام ورش التدريب في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر في الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر 2022، وتستهدف 1500 مُعلم ومُعلمة من جميع المحافظات مُقسمين على ثلاث مجموعات، كما

وتماشيًا مع رؤية الدولة 2030 لتطوير التعليم؛ تتعاون نهضة مصر عن كثب مع وزارة التربية والتعليم فى تطوير المناهج الجديدة لنظام التعليم الجديد "2.0"؛ حيث تقوم الدار بتطوير مناهج اللغة العربية والتربية الدينية - الإسلامية والمسيحية- ومنهج القيم واحترام الآخر.

وتعتمد المناهج الجديدة على إمداد الطلاب بمهارات القرن الواحد والعشرين، وأهمها مهارات التفكير النقدي، والقدرة على حل المشكلات، ومهارات التواصل، والتعاون، والإبداع والابتكار بهدف بناء شخصية متوازنة ومبدعة للطالب المصري.