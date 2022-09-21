"تحقيقات الكونجرس" تعلن موعد أخر جلساتها العلنية.. وسيناتور: ستكشف مفاجآت

كتبت: نهال أبو السعود

قال رئيس لجنة النواب بالكونجرس الأمريكي المعنية بالتحقيق في اعمال الشغب يوم 6 يناير 2021 في مبني الكابيتول انها ستعقد جلسة استماع أخرى الأسبوع المقبل، مما يشير إلى أنها قد تكون آخر مرة يجتمعون فيها علنًا.

اكدت النائبة الديمقراطية بيني طومسون للصحفيين في مبنى الكابيتول، إن اللجنة ستعقد جلستها النهائية يوم 28 سبتمبر في الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي.

قالت طومسون: "يمكنني القول أنه ما لم يتطور شيء آخر، فإن جلسة الاستماع هذه في هذه المرحلة هي الجلسة النهائية"، وأضافت أن جلسة اللجنة ستتضمن "لقطات جوهرية ومفاجأة" لأحداث الشغب و"شهادات مهمة" لم يتم الكشف عنها من قبل ، لكنها امتنع عن الكشف عن أي تفاصيل أو الموضوع.

ووفقا لشبكة ايه بي سي يمكن أن تكون جلسة الاستماع، إذا كانت الأخيرة ، بمثابة تصعيد لعمل اللجنة قبل أن تصدر تقرير التحقيق النهائي ، والمتوقع في وقت لاحق من هذا العام.

شهدت جلسات الاستماع العلنية حتى الآن الكثير من الاحداث، بما في ذلك شهادات مجموعة من المساعدين والمعاونين السابقين للرئيس دونالد ترامب يسردون حالته العقلية والنفسية بعد خسارته انتخابات 2020 وقبل وأثناء أعمال الشغب التي قام بها مؤيدوه في 6 يناير.

وفقًا لشهادة في جلسة الاستماع ، كان ترامب يعلم أن المتظاهرين في واشنطن كانوا مسلحين في ذلك اليوم لكنه ما زال يحثهم على السير إلى مبنى الكابيتول وكان رد فعله غاضبًا عندما منع من الانضمام إلى مؤيديه، ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وقال إن اللجنة لها دوافع سياسية.

تتسابق اللجنة لإنهاء عملها قبل بدء الكونجرس القادم وسط تكهنات بأن أغلبية الحزب الجمهوري في مجلس النواب ستلغي التحقيق بالكامل.

أجرت اللجنة مقابلات مع العديد من الأشخاص المرتبطين بترامب أو الذين خدموا في إدارته ، بما في ذلك العديد من وزراء الحكومة السابقين، الذين لم تُعرض شهاداتهم علنًا بعد، وستكون جلسة الاستماع الأسبوع المقبل هي الأولى للجنة منذ أن فتش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزله في فلوريدا.