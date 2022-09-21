وحسب شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية ـ فإن خطاب بايدن أمام دورة انعقاد الجمعية العامة الـ77 يأتي في ظل وصول العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا 200 يوم، ومع استمرار صراع حكومات العالم مع تراجع جائحة كورونا وتزايد الشكوك حول قضية التغير المناخي.



ورجحت أن يستخدم بايدن خطابه على المنبر الدولي في محاولة لدفع حلفاء بلاده بالأمم المتحدة لدعم القوات الأوكرانية.



وكانت ليندا توماس ـ جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صرحت للصحفيين بأن الوفد الأمريكي بالمنظمة الدولية سيجتمع مع نظيره الأوكراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة، لكنه ليس من المقرر عقد اجتماع مماثل مع الوفد الروسي.



ويذكر أن بايدن كان قد ألقى كلمته في العام الماضي أمام أعضاء الجمعية العامة، 193 عضوا، للدفاع عن قراره بإنهاء أطول حرب لأمريكا في أفغانستان.