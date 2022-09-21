الوظائف الخضراء.. تربية حلوان تنظم ندوة التعليم والتوظيف فى ظل أزمة المناخ

كتب محمد صبحى

نظم مركز تعليم الكبار التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة حلوان ، ندوة التعليم والتوظيف في ظل أزمة المناخ ، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام حمدي عميد الكلية ، وريادة الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الدكتور عبد الرازق مراس مدير مركز تعليم الكبار، حاضر بالندوة الدكتورة نهلة سيد حسن استاذ ورئيس قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية.

وتناولت الندوة المحاور الآتية : - التغير الديمغرافي ونمو السوق الفضي

- سوق العمل وتغير المناخ والهجرة والرقمنة

- منع الانهيار البيئي ونماذج جديدة للتعليم والتوظيف

- الوظائف الخضراء والمهار ات المطلوبة

وبدأت الندوة بعرض سريع لما يمر به العالم من تغييرات أدت إلى تدهور المناخ وتدمير البيئة ، ثم تناولت أسباب اختيار الموضوع وأوضحت أن التعليم من أهم أساليب تغيير الاتجاهات والسلوكيات وأيضا موضوع يشغل جميع أفراد المجتمع ، وكذلك هو الطريق الى التوظيف وفي ظل التغيرات المناخية الناتجة عن الاستخدام السيء للبيئة فهما مترابطان وسيتأثر كل منهما بهذا التغير.

ثم انتقلت الندوة الى المحاور المحددة بدأت باستعراض أهداف التنمية المستدامة (السبعة عشر) واجندة 2030 وتم الإشارة الى ضرورة تغيير التعليم لتوفير المعرفة والمهارات والقيم والمواقف التي تمكّن المتعلمين من المساهمة في التنمية المستدامة" .

وتم توضيح التغير الديمغرافي والنمو السكاني وشيخوخة المجتمعات وعدم المساواة وتغير المناخ وندرة الموارد كلها تؤكد على ضرورة التركيز على الاستدامة واحتياجات الأجيال القادمة، وتم التأكيد على أن قابلية نقل المهارات والخبرات أحد التحديات الكبيرة لعالم متنوع ومتحرك .

وتم توضيح رفض كثير من الهيئات والفئات السلوكيات التي تدمر البيئة وتؤثر على المناخ

وتمت الإشارة إلى أن عادات الاستهلاك هي مفتاح الاستدامة، لكن ماذا يحد ث عندما تدخل منتجات جديدة وأفضل إلى السوق؟

قد يتطلب تقليل كمية النفايات الإلكترونية التي يتم إنتاجها تغييرا في السلوكيات بالإضافة إلى تعلم مهارات جديدة.

ما أنواع المهارات (مثل الهندسة وريادة الأعمال وإعادة التدوير وإدارة النفايات وما إلى ذلك) التي يمكن أن تكون مفيدة؟ وفي نهاية الندوة تم استخلاص بعض المهارات المطلوبة لمواجهة تغير المناخ ومنها: - ريادة الأعمال والابتكار

- التخضير (الصوبات الزراعية)

- التفكير المستدام

- إدارة الأزمات

- السلوكيات الخضراء

-القيادة وأخلاقيات البيئة

- العمل التعاوني

- المهارات الرقمية

- حل المشكلات

كما تمت الإشارة إلى مبادرة مصر (اتحضر للأخضر)

وتضمنت الندوة بعض المداخلات من الحضور تركزت على ما هي المباني الخضراء ؟ وكيف سيؤثر تغيير المناخ على فرص العمل وكيف ستكون فرص العمل اكثر للنساء من الرجال؟ وما دخل النوع في ذلك ؟ وتمت الإجابة على الأسئلة وكان هناك تفاعل إيجابي من الحضور مما ساهم في نجاح الندوة.