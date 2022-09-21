المناطق الصناعية بقنا شريان الحياة.. توفر آلاف فرص العمل للشباب.. صور

قنا صابر سعيد

المناطق الصناعية شريان الحياة للمحافظات فمنها يبدأ التعمير وبها توفر آلاف فرص العمال للشباب، لاسيما مع انتشار المناطق فى الظهير الصحراوى للمحافظات، وتحويلها إلى أماكن عامرة بالحياة تنبض بالحركة مع قدوم المستثمرين ورجال الأعمال إليها، وافتتاح مشروعات جديدة تضيف للمحافظة التى تتواجد بها، ومن المناطق الصناعية فى قنا، منطقة "هو" فى مدينة نجع حمادى شمالى محافظة قنا فهى من الركائز الصناعية المهمة فى المحافظة التى تهتم بها الدولة، وتحتوى على مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وتضم منطقة "هو" 191 مصنعًا، كما أن إجمالى التكلفة المالية لهذه المصانع تصل إلى 720 مليون جنيه وتساهم فى توفير فرص عمل لأكثر من 7000 شاب وفتاة من أبناء المحافظة فى مختلف المجالات التى أنشئت من أجلها المصانع، مع تسهيلات إنهاء الإجراءات بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية، وتقع المنطقة الصناعية علي طريق "هو- الرياينة" جنوب مجمع الألمونيوم وعلى مسافة 15 كم من مدينة نجع حمادى على مساحة 500 فدان.

وتحوى المنطقة على 8 أكشاك بقدرة 500 ك.ف بدلًا من 3 أكشاك، وجرى اتخاذ الإجراءات لتركيب محطة محولات تخدم المنطقة الصناعية ومدينة الأمل الجديدة بنجع حمادي، بالإضافة لرصف الطريق الدائري بطول 6.8 كم والمداخل الثلاثة وعدد من الطرق الرئيسية والفرعية، ومحطة مياه رئيسية مسلمة لشركة المياه، وخط تغذية رئيسي للمياه من محطة الرفع الرئيسية حتى الخزان العالى بطول 11.5كم وبقطر 500 مم زهر مرن.

ويوجد بالمنطقة الصناعية مبنى مكون من طابقين الدور الأول العلوى لإدارة المنطقة الصناعية والتى تقوم بأعمال تسليم الأرض للمستثمر، استخراج رخص المبانى والتشغيل "مؤقتة – دائمة" توصيل المرافق للمستثمرين، حل مشاكل المستثمرين وعرض تقارير المتابعة على مجلس إدارة المناطق الصناعية برئاسة محافظ قنا، والدور الأرضى يشتمل على "وحدة إطفاء، عيادة طبية، مكتب بريد، نقطة شرطة".

تقع على طريق "قفط - القصير" عند الكيلو 7 وتبعد عن مدينة قنا 27 كم ومطار الأقصر 45 كم ومدينة سفاجا 240كم، ويعتبر طريـق "قفط – القصير" أحد المحاور المهمة فى الاستثمار بمحافظة قنا، والذى يبدأ من طريق "مصر - أسوان" متجها إلى القصير بطول 180 كم ثم ميناء سفاجا بطول 60 كم، وتتميز المنطقة بالتخطيط العمراني الجيد الذي يحقق مايلى، شوارع مستقيمة عريضة تحقق سيولة المرور ومكتملة الرصف، مواقع متميزة للصناعات المختلفة طبقًا للتقييم البيئي، توفر المساحات المختلفة لكل نوع من الصناعات، تميز المنطقة بوجود مواقف للسيارات والطرق المختلفة.

وتشمل مساحة المنطقة الصناعية 570 فدانا مقسمة إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى: (177 فدانا) وهى المرحلة التي تبدأ من جهة "فقط - القصير" بعرض 565م مواز للطريــق الصحـراوي "قفط -القصير" وبطول 1060م على يمين الطريق جهة الجنوب، والمرحلة الثانية 177 فدانا، تقع في مواجهة المرحلتين الأولى والثانية من جهة الشمال وعلى مساحة 216 فدانا وهى أول منطقة حرة عامة بصعيد مصر.

ويوجد بالمنطقة الصناعية سنترال سعة 2000 خط ويتم تركيب أي عدد من التليفونات للمستثمر بمجرد استلام الأرض، يتم تغذية المنطقة الصناعيـة من محطة مياه قفط الجديدة بعدد 3 آبار بطاقـة 7000 م3/ يوم، وتم إنشاء خط مياه عذبه من ترعة الكلابية للمنطقة الصناعية بتصرف 8000 م3/ يوم وكذلك محطة ترشيح لهذه المياه ضمانا لوصول المياه العذبة للمستثمرين، تتوفر بها بنية أساسية مثل "الكهرباء ـ مياه ـ طرق ـ صرف صحى ـ تليفونات"، موقعها متميز في منطقة المثلث الذهبي، تقترب المنطقة ن مناطق المـوارد التعدينيـة مثـل "الجرانيـت - سربنتين - الرخام الأخضـر- البريشيا الخضراء - الفوسفات" ما يحفز على إقامة المشروعات بالمنطقة.



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