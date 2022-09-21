المشدد 6 سنوات لنجار مسلح و2 آخرين لسرقتهم توكتوك فى الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة، بالسجن المشدد 6 سنوات حضوريا للمتهم الأول "ي.ع.ي" وغيابيا للثاني والثالث كل من " م.م.ع" و " م.ج.س" ، لاتهامهم بسرقة المجني عليه " ه.م.ه".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9055 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بقيام المتهمين بسرقة التوكتوك خاصة المجني عليه بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، أنه حال قيادة المجني عليه "ه.م.ه" سائق التوكتوك، ملك والدته استوقفه كل من "ي.ع.ي" حداد مسلح و"م.م.ع" عاطل و" م.ج.س" عاطل طالبين منه توصيلهم إلي أحد الأماكن بدائرة القسم، فقام المتهم الأول بوضع مادة حارقة في عينه مما أعدم رؤيته، وقام الثاني بدفعه خارج التوكتوك، وتولي الثالث قيادة التوكتوك وفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة بعرضها علي النيابة قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين .