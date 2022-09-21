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المستشار الألمانى: العام المقبل قد يكون أكثر صعوبة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:36 ص
المستشار الألمانى: العام المقبل قد يكون أكثر صعوبة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة شولتز
كتب أحمد عرفة

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حذر المستشار الألماني أولاف شولتز من تدهور في اقتصاد بلاده بحلول العام 2023، بسبب تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والأسمدة والمواد الغذائية، وفقا لروسيا اليوم.

قال المستشار الألماني، إن العام المقبل قد يكون أكثر صعوبة من حيث ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، نحتاج أن نكون مستعدين لارتفاع أسعار المواد الغذائية، موضحا أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسببت في أزمة عالمية على نطاق واسع.

ولفت المستشار الألماني إلى التضليل الروسي بأن معظم الحبوب الأوكرانية المصدرة من موانئ البحر الأسود كجزء من صفقة غذائية تمر كمرحلة انتقالية في البلدان النامية والدول الفقيرة.

 


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