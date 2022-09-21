اليوم السابع
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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:20 م
أكرم القصاص
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الصين: مستعدون للتعاون لبناء إطار أمني جديد في الشرق الأوسط

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:00 م
الصين: مستعدون للتعاون لبناء إطار أمني جديد في الشرق الأوسط عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"
أ ش أ

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قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، اليوم الأربعاء، إن مبادرة الأمن العالمي ذات أهمية كبيرة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط لأنها تحدد بوضوح كيفية تحقيق الأمن المُشترك لجميع الدول.


وأكد وانغ يي، استعداد بلاده لاغتنام فرصة تنفيذ مبادرة الأمن العالمي والعمل مع دول الشرق الأوسط والمجتمع الدولي الأوسع لبناء إطار أمني جديد في الشرق الأوسط.


وقدّم وانغ عدة مقترحات لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط خلال حضوره مراسم افتتاح منتدى أمن الشرق الأوسط الثاني عبر تقنية الفيديو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، مشددا على ضرورة التمسك برؤية الأمن المُشترك والشامل والتعاوني والمُستدام، وتوضيح أن دول الشرق الأوسط تلعب دورًا رائدًا، والتمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتقوية الحوار الأمني الإقليمي.


وأكد أن الصين، بصفتها شريكة استراتيجية لدول الشرق الأوسط، كانت دائمًا قوة مهمة وبناءة في تعزيز السلام ودعم التنمية في الشرق الأوسط، وأنها ستواصل العمل مع دول الشرق الأوسط والمجتمع الدولي الأوسع لبذل جهود متواصلة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.


الصين

وانغ يى

الأوضاع فى الصين

الشرق الأوسط



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