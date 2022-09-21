الصحة: 67% من المصابين بكورونا يتناولون المضادات الحيوية بدون وصف الطبيب

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الدراسات العلمية أثبتت أن 67 % من المصابين بفيروس كورونا يأخذون المضادات الحيوية بدون وصف طبيب.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه فى حال التأكد من الإصابة بفيروس كورونا يجب استشارة الطبيب المختص قبل تناول المضادات الحيوية.

وكانت وزارة الصحة والسكان وجهت ، الطلاب من 12 إلى 18 عاما بالحصول على لقاح كورونا قبل العام الدراسى لضمان حمايتهم من فيروس كورونا، مؤكدة أن اللقاحات متوفرة فى جميع المراكز بالمجان.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن وفيات فيروس كورونا وصلت إلى مستوى منخفض والوضع الوبائى مستقر للغاية والإصابات أصبحت قليلة للغاية، موضحا أن الموجة الأخيرة من كورونا فى مصر كانت ضعيفة والفيروس أصبح ضعيفا.

وأضاف أنه مع دخول موسم الشتاء وموسم المدارس والجامعات يصبح مقاومة الجهاز التفسى وتأقلمه مع التغيرات الجوية ليس سريعا، وبالتالى تزداد حالات الانفلونزا والسعال والعطس، لافتا: إلى أن الحل فى الفئات الأكثر عرضة للإصابات أن تحصل على التطعيم الموسمى للأنفلونزا لأنهم أكثر فئة تحتاج لهذا التطعيم وهو يشبه تطعيم كورونا لا يعطى مناعة كاملة، كما أن الوقاية تغنى عن العلاج.