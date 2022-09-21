السودان والصين يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

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بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، مع المبعوث الصيني الخاص للقرن الإفريقي شيويه بينج ، تعزيز العلاقات الراسخة بين السودان والصين وسبل دعم آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وأوضح بينج ، في تصريحات عقب اللقاء، أن زيارته للسودان تأتي في إطار تعزيز وترقية علاقات الصداقة بين البلدين، وتقوية الشراكات الإستراتيجية بينهما، مشيراً للتنسيق المشترك بينهما في المحافل الدولية.

ووصف المبعوث الصيني الخاص للقرن الإفريقي، اللقاء ، بأنه كان بناء ومثمراً، تطرق لمسيرة العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى المشتركة حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف أن منطقة القرن الإفريقي، من الأهمية بمكان حيث تتمتع بموقع إستراتيجي جعلها عرضة للتدخلات الخارجية، مشيراً إلى رفض بلاده لكافة أشكال التدخلات الأجنبية في هذه المنطقة، مؤكداً دعم الصين لتعزيز التكامل الاقتصادي بمنطقة القرن الإفريقي وتسوية الخلافات عبر الحوار.

وأكد بينج، استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة للسودان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أنه أطلع عضو مجلس السيادة، على رؤية الصين بشأن السلام والتنمية في منطقة القرن الإفريقي، موضحا أن زيارته للسودان تأتي في إطار تبادل الرؤى والأفكار حول إحلال السلام والأمن في هذه المنطقة.