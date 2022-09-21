الرئيس اللبناني يبحث مع سفيرة فرنسا الأوضاع العامة في البلاد

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بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع سفيرة فرنسا بلبنان آن جريو، الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء بقصر الرئاسة ببعبدا بحضور المستشار الأول في السفارة السيد جان فرنسوا جيوم.

وأطلعت السفيرة جريو الرئيس عون على نتائج اللقاءات التي عقدتها في باريس مع عدد من المسئولين الفرنسيين والتي تناولت الأوضاع في لبنان.

وتطرق اللقاء تطورات مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والاستحقاقات الدستورية المرتقبة.

وكانت السفيرة جريو قد التقت الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الثلاثاء ضمن وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي بلبنان برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان رالف طراف، حثت خلاله على الإسراع بشكيل الحكومة وإجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها.