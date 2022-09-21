وذكر المكتب الإعلامى للرئاسة الكازاخية بحسب وكالة أنباء "كازانفورم" الكازاخية، أن الرئيس توكاييف، أصدر مرسوما يأمر بإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة البلاد فى 20 نوفمبر 2022.

وتم تكليف لجنة الانتخابات المركزية بتنظيم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بينما صدرت تعليمات للحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية والمالية اللازمة المتعلقة بالانتخابات.

ووقع توكاييف فى 17 سبتمبر الجارى، على مشروع قانون بشأن التعديلات الدستورية ينص على فترة رئاسية مدتها 7 سنوات في البلاد دون الحق في إعادة انتخابه، وكانت المدة سابقا 5 سنوات ويمكن انتخاب الرئيس لفترتين متتاليتين.

