الرئيس الروسى: بلادنا لن تفقد سيادتها

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن روسيا لن تفقد سيادتها، وأضاف فلاديمير بوتين: أبطالنا يقاتلون لإنقاذ دونباس من أجل بلادنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق نشر الموقع الإلكتروني الرسمى للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأربعاء، المرسوم الخاص بالتعبئة العسكرية الجزئية فى البلاد، والذى أعلنه صباح اليوم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

ويذكر المرسوم أنه وفق القانون الروسى الصادر فى 31 مايو 1996 "بشأن الدفاع"، والقانون الصادر في 26 فبراير 1997 "بشأن التحضير للتعبئة، والتعبئة في روسيا "، والقوانين المؤرخة في 28 مارس 1998 الخاصة "بالواجب العسكري والخدمة العسكرية" تقرر: الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا الاتحادية اعتبارا من 21 سبتمبر 2022، القيام بدعوة مواطني روسيا الاتحادية للخدمة العسكرية من خلال التعبئة في القوات المسلحة، حيث يتمتع مواطنو روسيا الاتحادية، الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية عن طريق التعبئة بوضع الأفراد العسكريين المتعاقدين، الذين يخدمون في القوات المسلحة الروسي، مستوى الأجور لمواطني روسيا الاتحادية، الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية بالتعبئة في القوات المسلحة الروسية، يتوافق مع مستوى أجور الأفراد العسكريين المتعاقدين العاملين في القوات المسلحة الروسية.