اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس البرازيلي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 06:00 ص
الرئيس البرازيلي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
اش ا

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دعا الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العقوبات ضد روسيا ليست أفضل طريقة لحل الصراع.
 
وقال الرئيس البرازيلي -في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 التي أوردتها قناة (سي إن إن) الأمريكية- إن الخطوة الأولى نحو سلام دائم يجب أن تكون وقفا فوريا لإطلاق النار وحماية المدنيين وغير المحاربين والحفاظ على البنى التحتية الحساسة لمساعدة السكان.
 
وأضاف أن البرازيل لا ترى العقوبات المفروضة ضد روسيا باعتبارها طريقة جيدة لإنهاء الصراع المستمر منذ 7 أشهر، وتابع "لا نعتقد أن أفضل طريقة هي تبني عقوبات أحادية الجانب وانتقائية لا تتماشى مع القانون الدولي."
 
وأشار إلى أن هذه التدابير أضرت بالتعافي الاقتصادي وهددت حقوق الإنسان للفئات السكانية الضعيفة بما في ذلك تلك الموجودة في الدول الأوروبية، مؤكدا أن الحل للصراع في أوكرانيا يمكن تحقيقه فقط من خلال المفاوضات والحوار.

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