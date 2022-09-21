الرئيس الأمريكى: ندعم اتحادا أفريقيا قويا لمعالجة مشاكل القارة ولا نريد حربا باردة مع الصين

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض استخدام الطاقة كسلاح، متابعا: سنواصل عمليات مكافحة الإرهاب حول العالم.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة: ندعم اتحادا أفريقيا قويا لمعالجة مشاكل القارة، موضحا أن بلاده لا تريد حربا باردة مع الصين.

وتابع جو بايدن: سنواصل دعم الهدنة في اليمن، ولا يجب خوض أي حرب نووية في العالم.

وقال الرئيس الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي وهذا أمر واضح، ونحيي شجاعة نساء إيران.

وأضاف جو بايدن: مستعدون للدفاع عن مبادئ الأمم المتحد، و سنبقى متضامنين في وجه الاعتداءات الروسية.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن ميثاق الأمم المتحدة يتعرض للاعتداء من قبل دول تعمل ضد الديمقراطية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض استخدام القوة والحرب لاجتياح الدول.

وأوضح جو بايدن، أن الوقت حان الوقت لأن تكون الأمم المتحدة أكثر تمثيلية، متابعا: ندعم انضمام أعضاء جدد دائمين لمجلس الأمن الدولي.

ودعا الرئيس الأمريكي إلى إصلاح الأمم المتحدة حتى تستطيع تلبية احتياجات العالم.