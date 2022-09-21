الدفاع الألمانية: وزير القوات المسلحة الفرنسى يبدأ غدا زيارة لبرلين

تستقبل وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرشت غدا الخميس وزير القوات المسلحة الفرنسى سيباستيان ليكورنو، فى زيارة افتتاحية لمبنى "بندلر بلوك" فى برلين.

وذكرت زارة الدفاع الألمانية - فى بيان، اليوم الأربعاء - أنه من المقرر إقامة حفل استقبال لوزير القوات المسلحة الفرنسى مع تكريم عسكرى ومراسم شرفيه بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للبوندسوير.

وأوضحت أن المباحثات بين الجانبين سوف تتضمن الأزمة وحالة خدمات الدعم فى أوكرانيا، والوضع بمنطقة الساحل، وقضايا المحيطين الهندى والهادئ، وحلف شمال الأطلسى "ناتو"، والاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى قضايا التسلح، مشيرة إلى أن العلاقات مع فرنسا ذات أهمية خاصة للحكومة الاتحادية، كما أن فرنسا من حيث السياسة الأمنية تعد الشريك الأقرب والأكثر أهمية فى أوروبا.

جدير بالذكر أن أول محادثة هاتفية أجراها وزير القوات المسلحة الفرنسى بعد تولى منصبه كانت مع وزيرة الدفاع الألمانية، فيما كانت أخر محادثات ثنائية بين الوزيرين قبل العطلة الصيفية على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو، وتعد هذه هى الزيارة الافتتاحية الأولى للوزير ليكورنو منذ توليه منصبه.