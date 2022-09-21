الجلباب والشبشب والبناطيل المقطعة.. محظورات على طلاب الجامعات

كتب محمد صبحى

مع قرب انطلاق العام الجامعى الجديد 2022/2023، والمقرر انطلاقه يوم 1 أكتوبر المقبل، يرصد " اليوم السابع" قائمة من المحظورات المتعلقة بملابس الطلاب لدخول الحرم الجامعى، حيث يوجد حرية فى ارتداء الملابس بالجامعات، ولكن بما لا يخل بالأعراف والتقاليد والآداب الجامعية وقدسية الحرم الجامعى، ويأتى فى مقدمة المحظورات دخول الطلاب الحرم الجامعى:

1- محظور الدخول بملابس ممزقة وبناطيل مقطعة

2- يحظر الدخول للحرم الجامعى بالشورت والجلباب والشبشب والملابس الشفافة وارتداء الفيزون وارتداء البرومودا، حيث يعتبر ذلك وفقًا للوائح الجامعات مخالفة صريخة للتقاليد والأعراف الجامعية، فضلاً عن كونها مخالفة الآداب العامة للمجتمع.

3- يحظر على الطالبات الإفراط فى وضع مواد التجميل داخل الجامعة

4- يحظر ارتداء ملابس شفافة تظهر أجسام الفتيات مثل فساتين السواريه أو ملابس قصيرة أو الفساتين المخلة بالآداب العامة.

5- ومن ضمن المحظورات داخل الحرم الجامعى منها تشغيل أغانى المهرجانات والرقص

6- يحظر اصطحاب أسلحة أو شماريخ

7- يحظر التدخين بالمدرجات وتناول الأكل والشرب أو تشغيل الأغانى عبر الهواتف المحمولة نظرا لقدسية مدرجات الجامعة، ولتحقيق انضباط داخل القاعات لتقديم أهدافها المتمثلة فى تدريس المواد العلمية فقط.

جدير بالذكر، أن تلك المحظورات ترجع إلى اللوائح الداخلية للجامعات والكليات التي تتمتع بشخصية مستقلة خاصة فى ظل عدم وجود قانون محدد ينظم ملابس الطلاب داخل الجامعة، من خلال وضع مواصفات محددة للملابس داخل الحرم الجامعى سواء للطلاب أو الطالبات.