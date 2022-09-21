"التضامن" تنظم دورة تدريبية للأسر البديلة عن كفالة الأطفال.. صور

كتب مدحت وهبة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة بالتعاون مع جمعية الأورمان دورة تدريبية إلزامية للأسر البديلة المقبلة والمتقدمة لطلب كفالة بمحافظة الجيزة وبمشاركة أكثر من 25 متدربا ومشاركا.

وتناولت الدورة عدة محاور هامة عن مراحل الكفالة منذ اليوم الأول للكفالة والجانب القانوني والتشريعي للكفالة والبناء النفسي للطفل المكفول، وطرق التربية الإيجابية وغيرها حتي إخراجه عنصرا نافعًا فى المجتمع مكونًا لأسره مستقرة ذات قيم ومبادئ.

يأتى ذلك ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التى تنفذها وزارة التضامن بالتعاون مع جمعية الأورمان للارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة الرعاية البديلة ولتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

وأكد محمد كمال الدين، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يوجه بالاستمرار في الاهتمام ودعم أطفال كريمي النسب في جميع دور الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الوزارة تساهم وتسهل فى أن يساهم المواطنين في تربية الأبناء عبر الأسر البديلة، من أجل تشجيع فكرة دمجهم في المجتمع المصري.

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الدورة تأتى استكمالا لسلسلة الدورات التي تنفذها جمعية الأورمان قبل سنوات بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى في القاهرة والمحافظات وبحضور كبار علماء الدين وكبار المسئولين والمعنيين بقضايا الأيتام في مصر بهدف دعم احتواء الأطفال الأيتام داخل أسر طبيعية.

وأشار شعبان إلى أن إطلاق مثل هذه الدورات يأتي انعكاسا لاهتمام الجمعية الأول بشرائح الأيتام والحرص على تقديم خدمات متكاملة تربوية وتعليمية لرعايتهم وحسن تربيتهم وتعريف المجتمع بالصور الأفضل لرعاية أبناء هذه الشريحة والاستناد على ما قرره الشرع الحكيم وأيدته الدراسات العلمية والنفسية والاجتماعية الحديثة من أن وجود الطفل اليتيم في كنف أسرة من أب وأم يقيه من مخاطر اجتماعية ونفسية واقتصادية متعددة.