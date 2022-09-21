اليوم السابع
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البيئة: انتهاء مشروع دعم صناعة التكييفات فى مصر بتكلفة 12 مليون دولار

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 05:32 م
البيئة: انتهاء مشروع دعم صناعة التكييفات فى مصر بتكلفة 12 مليون دولار وزارة البيئة
كتبت منال العيسوى

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أكد  الدكتورعزت لويس رئيس وحدة الأوزون التابع لوزارة البيئة، أنه جار الإعداد لعرض البرنامج المصرى الخاص بحماية طبقة الأوزون كأول نموذج فى الشرق الأوسط، ناجح فى حماية طبقة الأوزون، ضمن  فاعليات مؤتمر المناخ المقبل cop 27.

 

 وأوضح لويس فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش احتفالية الوزارة باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون، أنه يتم حاليا توفيق أوضاع بعض الشركات الصناعية التى تعمل فى مجال التكييفات  بتكلفة تصل الى 12 مليون دولار كمنحة من صندوق مونتريال متعدد الأطراف التابع للأمم المتحدة، للتخلص من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون،  واستبدالها بأخرى صديقة للبيئة فى صناعة المكيفات، وأنه سيتم الانتهاء من المشروع يناير المقبل، ضمن خطة توفيق أوضاع بعض الشركات الصناعية لحماية المناخ.

 

و قال لويس :"أن  وحدة الأوزون التابعة لوزارة البيئة  تعمل على عدد من المشروعات للمساهمة فى تخفيض الانبعاثات منها مشروع توفيق أوضاع ٥ شركات تعمل فى مجال صناعة التكييفات ، ومشروع استبدال المواد التي تسهم فى تآكل طبقة الأوزون بأخرى نظيفة بالتعاون مع الأمم المتحدة  يضم 7 شركات صناعية فى مجال فوم العزل الحرارى للثلاجات"،

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 جدير بالذكر أنه ساهم  البرامج فى خفض انبعاثات وصلت إلى  18 مليون طن سنويا من ثانى أكسيد الكربون ضمن الجهود المصرية للحد من التلوث، إضافة للتنسيق مع غرف الصناعات الهندسية والكيماوية والاتحاد العام للغرف التجارية، من أجل التواصل مع جميع الشركات الصناعية فى مجال حماية البيئة.

 


البيئة

الأوزون

حماية طبقة الاوزون

صناعة التكييفات

مؤتمر المناخ

مؤتمر شرم الشيخ



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