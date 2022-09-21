استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملاته اليوم

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استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملاته اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية.

وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.37 - 19.44" جنيه للشراء، و"19.45 - 19.47" جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.37 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.47 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر"، سجل سعر صرف الدولار 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.37 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.41 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.39 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.39 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، تراجعت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ما بين 15 - 13 قرشا للشراء والبيع، وفي البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر اليورو 19.16 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل 19.22 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.18 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل 19.29 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار اليورو أمام الجنيه المصرى 19.31 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع .

وسجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 20 - 14 قرشا للشراء والبيع حيث سجل في البنك الأهلي وبنك مصر 21.92 جنيه للشراء و22.14 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 21.98 جنيه للشراء و22.16 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الجنيه الإسترليني 21.94 جنيه للشراء و22.16 جنيه للبيع، والبنك العربي الإفريقي سجل 22.03 جنيه للشراء و22.16 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الإسترليني أمام الجنيه المصرى 22.13 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.15 جنيه للشراء و5.17 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 5.27 جنيه للشراء و5.29 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 60.55 جنيه للشراء و62.97 جنيه للبيع - طبقا للبنك الأهلي .